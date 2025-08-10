domenica, 10 Agosto , 25

Incendio in un rimessaggio di barche a Ostia, alta colonna di fumo sul litorale romano

(Adnkronos) - Un incendio è scoppiato questa mattina...

Refused, l’ultimo atto della band che ha forgiato il punk del futuro

(Adnkronos) - I Refused, band hardcore svedese formatasi...

Germania, i primi 100 giorni di Merz: tra bilancio magro e scontento dei tedeschi

(Adnkronos) - Magro il bilancio dei primi 100...

Crystal Palace-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Primo trofeo della nuova stagione in...
fiamme-sul-vesuvio,-prefetto:-“ancora-al-lavoro,-incendio-si-sta-marginalizzando”
Fiamme sul Vesuvio, prefetto: “Ancora al lavoro, incendio si sta marginalizzando”

Fiamme sul Vesuvio, prefetto: “Ancora al lavoro, incendio si sta marginalizzando”

DALL'ITALIA E DAL MONDOFiamme sul Vesuvio, prefetto: "Ancora al lavoro, incendio si sta marginalizzando"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Dopo le fiamme che hanno incendiato da ieri il Parco del Vesuvio, oggi ”stiamo lavorando alacremente, abbiamo rafforzato il dispositivo su alcune fasce e ci sono zone in cui l’incendio si sta marginalizzando. Credo però che ne avremo ancora per tutta la giornata”. Così all’Adnkronos il prefetto di Napoli, Michele di Bari, facendo il punto sulla situazione.
 

Ieri il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato la mobilitazione nazionale per fronteggiare le fiamme. Sono al lavoro vigili del fuoco, volontari di Protezione civile e militari. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.