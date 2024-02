Fiat 500e, partiti da Mirafiori i primi modelli per debutto Usa

Inizio delle consegne alla fine del I trim. Primo blocco sold-out

Milano, 25 feb. (askanews) – I primi modelli di Fiat 500e 100% elettrica destinati agli Stati Uniti sono usciti dalla linea di assemblaggio di Mirafiori. Il primo blocco di consegne è andato sold-out in meno di una settimana. L’inizio delle consegne del primo modello elettrico di Stellantis negli Usa è previsto alla fine del primo trimestre. La Fiat 500e offre un’autonomia stimata di 149 miglia grazie a una batteria da 42 kWh.

“Siamo entusiasti che la Fiat 500e abbia ufficialmente iniziato il suo viaggio per raggiungere i clienti in Nord America”, ha affermato Olivier Francois, Ceo di Fiat e Cmo globale di Stellantis. “La 500e ha registrato più di 185mila unità in tutto il mondo dal suo lancio e sta svolgendo un ruolo rilevante nella transizione verde delle città di tutto il mondo, continuando il percorso di elettrificazione del marchio”.

In Europa, la 500e è leader nel mercato delle city car elettriche per il secondo anno consecutivo ed è fra i modelli Fiat più premiati di sempre. La versione di lancio negli Usa sarà la (Red) Edition al prezzo di 32.500 dollari, esclusi 1.595 dollari di destination charge, ed è posizionata per trarre vantaggio dagli incentivi governativi. Il prezzo include una wallbox o crediti di ricarica tramite Free2move Charge.