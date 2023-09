Fiat: al via la produzione di 600e a Tychy in Polonia

Stabilimento conta 2mila addetti. Prodotte 10,8 mln auto dal 1975

Milano, 11 set. (askanews) – Dopo la presentazione al Lingotto del 4 luglio, il 7 settembre ha preso il via la produzione della Nuova Fiat 600e presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. La prima 600e prodotta è la versione top di gamma La Prima nella colorazione arancione “Arancio sole d’Italia”.

La Nuova Fiat 600e segna il ritorno del brand nel segmento B. Il modello dispone di un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo combinato Wltp e più di 600 km nel ciclo urbano. Disponibile in 2 diverse versioni full electric, La Prima e Red.

Lo stabilimento di Tychy ha iniziato la sua produzione nel 1975 come stabilimento Fiat e attualmente adotta un sistema su tre turni impiegando più di 2mila persone. Il portafoglio prodotti comprende modelli che hanno vinto il premio European Car of the Year, come la Jeep Avenger nel 2023, la Fiat 500 nel 2008 e la Fiat Panda nel 2004. Dall’inizio della produzione nel 1975 fino al dicembre 2022, lo stabilimento di Tychy ha prodotto 10,8 milioni di automobili.