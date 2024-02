fiat,-francois:-panda-e-pomigliano-siano-difesa-dai-concorrenti-asiatici

“Vogliamo rilanciarla anche fuori dall’Italia”

Pomigliano d’Arco, 29 feb. (askanews) – “Vogliamo rilanciare la Panda anche fuori dall’Italia. Non c’è un prodotto come questo e non ci sono concorrenti se non asiatici. Mi piace l’idea che la Panda e Pomigliano siano una difesa dell’Europa nel campo delle macchine macchine piccole e ben fatte”. Così il Ceo di Fiat, Olivier Francois, a margine della presentazione della Pandina a Pomigliano.Sull’orizzonte produttivo della Panda ” di sicuro fino al 2027 e spero anche oltre, dipenderà anche dalle condizioni normative. La Panda solo in Italia fa l’8% di quota di mercato. Fa più la Panda che tanti brand importantissimi, è un brand nel brand. Non ci sono assolutamente dubbi sul futuro di Pomigliano e della Panda”, ha aggiunto.