fiat:-prime-immagini-della-grande-panda,-sarà-prodotta-in-serbia

Disegnata a Torino. Su piattaforma multi-energy Stla Smart.

Milano, 14 giu. (askanews) – Fiat, gruppo Stellantis, svela le prime immagini della nuova Grande Panda, primogenita della nuova famiglia ispirata alla Panda degli anni ’80, un’auto compatta sotto i 4 metri del segmento B.

Fiat Grande Panda disegnata dal Centro Stile di Torino sarà prodotta in Serbia ed è il primo modello di una nuova gamma globale basata sulla piattaforma multi-energy Stla Smart Platform. Con la Grande Panda inizia il passaggio del marchio Fiat da una produzione locale a una offerta globale sviluppata da una piattaforma comune.

La Grande Panda, che arriverà prima in Europa, Medio Oriente e Africa, sarà disponibile nelle versioni elettrica e ibrida. Avrà linee semplici e spazio a bordo per cinque passeggeri. La Grande Panda sarà seguita dal lancio di un nuovo veicolo, ogni anno, fino al 2027.

“Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di Fiat è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di Fiat incarna i valori della Panda originale ed è basata su una piattaforma globale”, ha detto Olivier Francois, Ceo di Fiat e Cmo globale di Stellantis.