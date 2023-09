Fiat protagonista della Settimana Europea della Mobilità

Test drive, ricariche on demand con E-Gap e offerta su 500 Red

Milano, 12 set. (askanews) – In occasione della Settimana Europea della Mobilità, Fiat mette in campo diverse iniziative, con l’obiettivo di far conoscere da vicino la mobilità sostenibile e provare il piacere di guida dei modelli elettrici

L’evento rappresenta l’occasione per il lancio di una speciale offerta connessa al servizio E-Gap: sette i comuni coinvolti, nei quali scaricando l’app dedicata sarà disponibile la ricarica mobile e on-demand in modalità fast sui modelli Fiat Nuova 500 e Abarth 500e. Parallelamente Fiat, con il supporto di Stellantis Financial Services, lancia un’offerta dedicata a Nuova (500) Red con prezzo a partire da 19.950 euro.

“Fiat è leader nella gamma di soluzioni 100% elettriche che si adattano in modo ideale alle esigenze di sostenibilità delle città. Partendo infatti, dall’iconica Nuova 500, la famiglia si è da poco allargata con Topolino, la sorella minore e con nuova 600e, la sorella maggiore”, dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth in Italia.