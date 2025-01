Fiat: vendite globali 2024 a 1,2 mln. Francois: 2025 anno cruciale

Brand leader in Brasile, Italia, Algeria e Turchia

Milano, 21 gen. (askanews) – Fiat chiude il 2024, anno di celebrazioni del suo 125° anniversario con una 1,2 milioni di auto vendute a livello globale e una posizione di leadership nei suoi 4 mercati di riferimento (Brasile, Italia, Turchia e Algeria), con un modello diverso in ciascun paese: Strada, Panda, Egea e Doblò.

“Fiat ha chiuso il 2024 con una performance positiva. Abbiamo confermato la nostra posizione di marchio numero uno di Stellantis, con più di 1,2 milioni di veicoli venduti nel mondo, bilanciando la fase di transizione che stiamo vivendo nel mercato europeo con l’ottima performance in Sud America”, ha detto Olivier Francois, Ceo di Fiat e Cmo globale di Stellantis. “Ora ci stiamo concentrando sul 2025, che sarà un anno cruciale per Fiat in Europa, a partire dal lancio della nuova Grande Panda, sia in versione elettrica che ibrida, e della nuova 500 Hybrid in arrivo alla fine dell’anno. Affrontiamo il futuro con grande ottimismo”.

Nel 2024 Fiat è leader in Brasile con 20,9% di quota e oltre 521 mila unità vendute. Fiat Strada è il modello più venduto. Fiat ha inoltre consolidato la leadership in Sud America in tutti i segmenti chiave.

In Italia Fiat chiude il 2024 con 190 mila unità vendute e una quota complessiva di auto e veicoli commerciali del 10,8%. L’auto più venduta con 102mila unità continua a essere la Panda prodotta a Pomigliano. Ducato invece è numero uno nei veicoli commerciali con quasi 20mila unità vendute su un totale di 46mila immatricolazioni di Fiat Professional che chiude con una quota del 23,6% e del 16,6% nell’elettrico. Le vendite di Fiat 600 sono state pari a 6mila unità, Fiat 500e a 2mila.

Andamento positivo anche in Turchia e Algeria con quote rispettivamente dell’11,2% e del 62%. Fiat Egea è l’auto più venduta in Turchia, il Doblò in Algeria. In crescita anche la performance dei veicoli commerciali leggeri.