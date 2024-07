fibercop-nomina-massimo-sarmi-presidente-e-luigi-ferraris-ad

“Giocheremo ruolo cruciale in transizione digitale”

Milano, 1 lug. (askanews) – Fibercop ha nominato presidente Massimo Sarmi e Luigi Ferraris Amministratore Delegato.

Massimo Sarmi, Presidente di FiberCop, ha commentato: “Siamo impegnati a costruire e offrire la rete in fibra ottica di cui gli operatori delle telecomunicazioni e dei media hanno bisogno per fornire i migliori servizi digitali e di connettività a cittadini, imprese e istituzioni pubbliche e private in Italia. Il nostro obiettivo è contribuire in modo significativo allo sviluppo economico del Paese e avere un impatto positivo sulla società”.

Luigi Ferraris, Amministratore Delegato di FiberCop, ha aggiunto: “FiberCop giocherà un ruolo cruciale nella transizione digitale in Italia attraverso la realizzazione e l’offerta di infrastrutture digitali innovative. Sono orgoglioso di guidare una grande squadra di professionisti, tecnici e venditori che operano su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo comune di sostenere un segmento strategico per l’economia”. (immagine da sito Fs)