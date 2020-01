Ficarra e Picone debuttano a Striscia la notizia 2020 e pungono il Gf Vip: “Noi qua per contratto, voi trovatevi da fare” | video Mediaset

Ficarra e Picone debuttano a Striscia la notizia 2020 e pungono il Gf Vip 4 di Alfonso Signorini. Dopo l’uscita al cinema del film Il primo Natale, da stasera i due attori comici sono tornati dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci in veste di conduttori. Nella loro prima puntata, infatti, i presentatori – c’è chi ha un nuovo taglio di capelli – hanno commentato così il ritorno in tv dell’amato reality di Canale 5: “Noi purtroppo dobbiamo stare qua per contratto. Voi che potete organizzatevi, trovatevi una cosa da fare“. Il video da Mediaset Play.

