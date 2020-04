“Se parliamo di un MES senza condizione di alcun tipo significa che non e’ il MES, è un’altra cosa e dobbiamo vedere nero su bianco se ci saranno delle condizioni”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Che tempo che fa.

“In questo momento non abbiamo disponibili questi documenti. L’atteggiamento è di comprendere se sara’ un MES o un’altra cosa e mi pare di capire sara’ un’altra cosa. I pacchetti operativi sono tanti, dobbiamo capire quanto debito faremo, quando lo ripagheremo. Potremo pretendere che il patto di stabilita’ del 3% non rimanga cosi’. Deve essere sospeso ma non puo’

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fico apre sul Mes: “Senza condizioni è un’altra cosa” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento