Fico chiede ai Cinque Stelle di “evitare la scissione”

AGI – “Abbiamo avuto buoni risultati e penso che questo sia un punto di partenza per dare risposte alle esigenze dei cittadini sui territori”. Si esprime in questo modo in un’intervista a la Repubblica il presidente della Camera Roberto Fico a proposito dei ballottaggi nei quali il M5S ha corso in diversi comuni assieme al Pd. Per poi aggiungere: “Soprattutto, ora che abbiamo fatto questo primo passo, dobbiamo aiutare quei sindaci affinché il cambio di rotta sia evidente già nei loro primi 100 giorni”. Fico si esprime poi a favore della replicabilità di questo modello di alleanza purché “con una grande discussione territoriale che coinvolga Movimento e Pd,

