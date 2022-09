Fico: “Ci preoccupa la destra, faremo dura opposizione”

NAPOLI – “Siamo soddisfatti del risultato in Campania e del risultato nazionale, ma siamo preoccupati perché con una maggioranza di destra ci sono principi e politiche e valori che non ci rappresentano. Su quel terreno politico ci scontreremo”. Così il presidente della Camera Roberto Fico nel corso di una conferenza stampa a Napoli convocata dal M5s per commentare i risultato elettorali.

“Faremo opposizione dura – prosegue – per difendere i temi che abbiamo approvato e portato in parlamento e per contrastare politiche che non ci piacciono, a partire dall’autonomia, dall’abolizione del reddito di cittadinanza e del superbonus, diritti che pensiamo che la società civile oggi debba sempre avere”.

“M5S NON È LA LEGA DEL SUD”

“Il Movimento 5 stelle non è la Lega del Sud. Siamo un movimento nazionale che crede nel Sud”, ha detto il presidente della Camera.

