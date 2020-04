Fico “Il centro legislativo rimane il Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Il centro legislativo del Paese rimane il

Parlamento”. Cosi’, ai microfoni del Tg5, Roberto Fico, presidente

della Camera. “In questi mesi il Parlamento ha lavorato in modo incessante e continuera’ a farlo. In passato ho sempre contestato l’eccessivo ricorso ai decreti di urgenza ma in questi giorni e’ difficile procedere diversamente”, ha aggiunto Fico.

“Il Parlamento sta lavorando di piu’ degli altri parlamenti d’Europa. Si sta lavorando e si stanno approvando diversi decreti”, ha detto ancora il presidente della Camera. “Il Fitch rating? Non e’ un problema: l’economia italiana e’ forte e solida. Usciremo dall’emergenza e ne usciremo piu’ forti di prima”,

