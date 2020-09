Fico in campo per la “crisi” M5s, no a guerra tra bande

AGI – Il Movimento 5 stelle è in crisi. Un dato di fatto innegabile per Roberto Fico. Ed è una crisi che “dura da troppo tempo”, a cui si deve porre rimedio attraverso un confronto, anche duro, ma che non può in nessun modo risolversi ed esaurirsi in una giornata, in Stati generali “spot”. Bensi’ occorre un percorso di cambiamento vero, che parta dal capire come si è trasformato il Movimento e dove vuole arrivare. Una riflessione che non può certo focalizzarsi solo sulla futura leadership, sia essa collegiale o individuale, nè tantomeno trasformarsi in una “guerra tra bande”, dove prevalgano “personalismi o egoismi”.

