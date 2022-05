“In questo momento l’Europa si deve occupare di difendere quello che avviene nei nostri territori, nelle famiglie e nelle imprese tramite un recovery energetico, sulla scorta di quanto già fatto per la pandemia”.

Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ai microfoni di Mariù Adamo per MattinaLive, in onda sull’emittente Canale 8.

“In Italia il Decreto Aiuti va a prendere gli extraprofitti e li ridistribuisce per l’abbassamento dei costi delle bollette energetiche per aiutare le famiglie: dobbiamo essere molto attenti a fare questo procedimento nel modo migliore. A

llo stesso tempo stiamo lavorando molto sul PNRR che ha un’importanza unica e va applicata in tutte le sue fasi e i suoi aspetti.

Il problema – ha continuato Fico – è che a causa del conflitto ci troviamo in un’economia di guerra e quindi vanno prese misure adeguate.

Ho molta paura delle conseguenze di quanto sta avvenendo in questi mesi sulla questione ambientale e della possibile riapertura delle centrali a carbone in Europa: sul piano ecologico non possiamo arretrare in alcun modo”.

L’articolo Fico, l’Europa pensi a un recovery energetico proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento