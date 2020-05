Fico “Se cade il Governo si va al voto”

Se ci sarà la crisi di governo, “non ci sarà una nuova maggioranza ma elezioni. Non credo a governi di unità nazionale, ad altre tipologie di maggioranze formate in Parlamento, ma penso che o si va avanti con questa maggioranza e questo governo o saranno elezioni”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, ospite di Giovanni Floris a diMartedì su La7.

“Non siamo nelle condizioni, oggi, di avere un’altra tipologia di maggioranza”, ha spiegato Fico, che ha aggiunto: “credo difficile la formazione di un’altra maggioranza e soprattutto non credo che tante forze politiche ci starebbero”.

“Spero – ha continuato – che questa maggioranza parlamentare e il governo possano continuare perché c’è la fiducia delle camere.

