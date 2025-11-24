lunedì, 24 Novembre , 25

Brigitte Bardot ricoverata di nuovo, media: “In ospedale da 10 giorni”

(Adnkronos) - Brigitte Bardot nuovamente ricoverata. Il quotidiano...

Spagna, “attacco jihadista” a Madrid: 18enne ferisce tre persone

(Adnkronos) - Tre persone sono state ferite a...

Renzi entra nel Cda della società israeliana Enlivex

(Adnkronos) - Matteo Renzi è entrato nel consiglio...

Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la Juve

(Adnkronos) - Il Como batte 5-1 il Torino...
fico-vince-in-campania:-“da-oggi-io-saro-il-presidente-di-tutti”
Fico vince in Campania: “Da oggi io sarò il presidente di tutti”

Fico vince in Campania: “Da oggi io sarò il presidente di tutti”

PoliticaFico vince in Campania: “Da oggi io sarò il presidente di tutti”
Redazione-web
Di Redazione-web

NAPOLI – “Da oggi io sarò il presidente di tutti i cittadini campani, di chi ci ha votato e di chi ha votato altri. Tutti i territori contano e tutte le persone contano”. Lo ha detto Roberto Fico, neo eletto presidente della Regione Campania, parlando dal suo comitato elettorale a Napoli Est.

“Quando si fanno elezioni amministrative il primo punto è dare risposte agli elettori e cittadini e io ho cercato di rimanere su questi punti. Invece sono arrivati qui tutti i ministri, hanno fatto una campagna elettorale dai ministeri fino ai territori, hanno anche inquinato un po’ i pozzi con insulti e hanno fatto diventare nazionale questa campagna elettorale regionale. Hanno investito tutto per bloccare la nostra coalizione, hanno lavorato per farci perdere o per perdere poco, invece oggi noi abbiamo vinto in modo netto, abbiamo vinto con uno scarto importante e soprattutto con l’unione della nostra coalizione. Da oggi però spero che si abbassino tutti i toni perché le istituzioni vengono prima di tutto”, ha ribadito il neo presidente della Regione.

“Non siamo contenti del dato dell’astensionismo e dovremo lavorare affinché alle prossime elezioni ci siamo meno astensionismo. Dovremo convincere a un modello di partecipazione, di inclusione e dobbiamo far sì che ci siano metodi per cui le persone possano sentirsi più vicine alla possibilità di voto”, ha sottolineato Fico che ha concluso: “Dalla Campania arriva un messaggio enorme: non vogliamo l’autonomia differenziata. Noi crediamo che l’Italia sia una, come dice la nostra Costituzione, indivisibile. Ed è questo che costruiamo da qui. E sono convinto e lo so che tante persone del Nord la pensano esattamente così”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.