Fiction Rai autunno 2020: la data di inizio delle serie Tv in onda su Rai 1

Annunciate le date ufficiali delle fiction Rai dell’autunno 2020. Dopo la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 2020/2021, ecco spuntare le prime date di alcune serie diventate oramai un classico per il piccolo schermo. Ecco la data di inizio di “Nero a metà 2”, “L’allieva 3”, “Doc-Nelle tue mani” e delle nuove “Io ti cercherò”, “Vite in fuga”, “Rita Levi Montalcini” e “Gli orologi del diavolo”.

Fiction Rai autunno 2020, le date ufficiali di partenza

A distanza di pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 2020/2021 ecco annunciate le dati ufficiali di partenza di alcune delle serie più attese del prossimo autunno. Naturalmente si tratta di titoli che andranno in onda sempre in prima serata sulle reti Rai.

Si parte con Nero a Metà 2 con protagonista Claudio Amendola che torna in tv con nuovissimi avventure e casi da risolvere da giovedì 10 settembre . Poco dopo è la volta della nuova serie thriller e family dal titolo “Vite in Fuga” con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle in onda da domenica 20 settembre .

Da lunedì 28 settembre 2020 , invece, appuntamento con “Io ti cercherò“, la serie drammatica ambientata a Roma con protagonista Alessandro Gassman nel ruolo dell’ex poliziotto Valerio. Grandissima attesa per la fiction campione di ascolti “Doc-Nelle tue mani” con protagonista Luca Argentero che torna con i nuovissimi episodi della prima stagione da giovedì 22 ottobre 2020 .

Giuseppe Fiorello, invece, è pronto a fare compagnia ai telespettatori con “Gli orologi del diavolo” da lunedì 26 ottobre 2010, mentre Elena Sofia Ricci vestirà i panni di Rita Levi Montalcini da domenica 8 novembre 2020 .

Infine appuntamento da domenica 22 novembre 2020 con i nuovissimi episodi de “L’Allieva 3“, la serie campione d’ascolti con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi che dovranno vedersela con alcune new entry.

Calendario data inizio serie tv Rai autunno 2020

Ricapitolando ecco il calendario della fiction serie della Rai in onda nel prossimo autunno 2020:

Nero a Meta 2 da giovedì 10 settembre

da giovedì 10 settembre Vite In Fuga da domenica 20 settembre

da domenica 20 settembre Io Ti Cercherò da lunedì 28 settembre

da lunedì 28 settembre Doc-NelleTueMani da giovedì 22 ottobre

da giovedì 22 ottobre Gli Orologi Del Diavolo da lunedì 26 ottobre

da lunedì 26 ottobre Rita Levi Montalcini domenica 8 novembre

domenica 8 novembre L’Allieva 3 da domenica 22 novembre

continua a leggere sul sito di riferimento