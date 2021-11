BOLOGNA – Benedetto green pass, che ha consentito lo svolgimento in sicurezza delle fiere e che all’estero ci invidiano. “Arrivo da due incontri internazionali e posso dire che tutti ci invidiavano. Alla riunione dell’Ufi, l’associazione mondiale delle fiere, che si è svolta a Rotterdam tutti ci hanno detto: ‘beati voi, che avete un meccanismo molto chiaro’. Via via che parte la quarta ondata tutti vanno a recuperarlo”, racconta il direttore generale della Fiera di Bologna, Antonio Bruzzone, alla ‘Dire’.

“Per noi è stato utile, perchè ha dato tranquillità ai visitatori e agli espositori di trovarsi in un’area ‘safe’”, conclude Bruzzone, spiegando che ora molti enti all’estero si muoveranno per copiarlo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Fiera Bologna: “Il green pass? All’estero ce lo invidiano” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento