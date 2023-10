“Fiera dei vini”: a Piacenza vino, cultura, arte e piante perdute

Dal 18 al 20 novembre uno sguardo a 360 gradi sul mondo del vino

Milano, 15 ott. (askanews) – Il programma della nuova “Fiera dei vini”, la mostra mercato in calendario da sabato 18 a lunedì 20 novembre 2023 a Piacenza Expo, si arricchisce di diverse attività collaterali. I visitatori, oltre a scoprire nuove realtà enoiche, approfondire temi diversi attraverso le masterclass e acquistare direttamente le etichette in degustazione, potranno infatti godere di uno sguardo a tutto tondo sul vino, con approfondimenti legati al mondo dell’arte, della cultura e delle colture.

Nel padiglione principale della fiera andrà infatti in scena “Filari di libri”, uno spazio dedicato alle presentazioni di volumi che parlano di vino, con slot di 30 minuti a disposizione di editori e scrittori. Nel corner dedicato al podcast della Fiera, saranno invece condotte interviste live ai protagonisti di una nuova Italia del vino: storie di vendemmie, coraggio e innovazione, che verranno poi rilanciate sul sito della manifestazione. Nell’angolo “Cantine d’artista” verranno esposte opere d’arte classiche e contemporanee con soggetti, visioni e temi legati alla magia del vino, e infine nell’emporio “Fuori Vigna” sarà possibile scoprire e acquistare “piante antiche che raccontano il territorio italiano”.

Spazi personalizzati saranno messi a disposizione delle associazioni di sommellerie, che potranno presentare le attività formative e le novità 2024 a coloro che desiderano coltivare la propria passione per il vino. I visitatori potranno infine partecipare a “Messaggi in bottiglia: tre aggettivi per il tuo vino”. Compilando una scheda che sarà inserita in una botte collocata all’uscita della fiera sarà possibile descrivere il proprio vino preferito. Le tre parole più ricorrenti verranno scelte per formare il claim della prossima edizione dell’evento.