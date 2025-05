“Fiera dei vini”: Aic e Città del vino per l’evento di Piacenza Expo

Milano, 25 mag. (askanews) – Dal 22 al 24 novembre 2025 torna a Piacenza Expo la Fiera dei Vini, che nella sua terza edizione si arricchisce di nuovi patrocini: Associazione italiana cuochi (Aic) e Associazione nazionale Città del vino. Due realtà che, con competenze complementari, contribuiranno ad ampliare l’offerta della manifestazione.

“Sostenere la Fiera dei Vini significa promuovere un momento di alto valore culturale e professionale, dove l’eccellenza enologica si incontra con quella gastronomica. È anche un’occasione preziosa per noi cuochi di rafforzare il dialogo con produttori, sommelier, ristoratori ed esperti del settore in un’ottica di crescita condivisa” spiega il presidente Simone Falcini, rimarcando che “il vino, come la cucina, è espressione di territorio, storia e cambiamento. Per questo crediamo che la rassegna organizzata da Piacenza Expo rappresenti un appuntamento strategico da sostenere e valorizzare: la sua forza si colloca nella capacità di attrarre un pubblico attento e competente, valorizzando produzioni selezionate e creando connessioni autentiche tra i professionisti della filiera agroalimentare. È anche attraverso appuntamenti come questo – conclude – che si costruisce il futuro della ristorazione italiana, sempre più attenta alla qualità e alla sostenibilità”.

Anche l’Associazione nazionale Città del vino, rete di Comuni custodi di tradizioni enologiche e di enti territoriali, depositari di almeno una Dop o Igp, riconosce il valore strategico della manifestazione. “Patrociniamo con convinzione la Fiera dei Vini: per noi si tratta di contribuire al successo di un evento che è già in crescita e che rappresenta un’importante opportunità per vignaioli, ristoratori, enotecari, sommelier e amministratori di confrontarsi in tempo reale tra loro e con l’evoluzione di un settore che richiede studio e aggiornamenti continui” afferma il presidente Angelo Radica, ricordando che “il vino è cultura, identità ma anche futuro, e la Fiera dei Vini è una sede d’eccezione, da valorizzare”.

Si arricchisce anche il comitato tecnico della mostra mercato, istituito sin dall’esordio per tutelare la proposta di valore attraverso la selezione delle aziende espositrici e per orientare i contenuti formativi della manifestazione. Ad affiancare Antonello Maietta, Former President dell’Associazione italiana sommelier (Ais), Vito Intini, presidente di Onav e Roberto Donadini, presidente di Fisar, il wine educator Giuliano Boni.

“Con queste premesse la nostra Fiera dei Vini si presenta con un’edizione in crescita, rinnovata nei contenuti e rafforzata nelle collaborazioni” dichiara Sergio Copelli, coordinatore generale di Piacenza Expo, parlando di “un evento che mette al centro la cultura del vino, il legame con il territorio e la qualità delle relazioni tra vignaioli, professionisti e winelovers, costituendo un’occasione strategica per il mondo del vino italiano”.