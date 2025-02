Fiera del Cicloturismo di Bologna, per capire fenomeno in crescita

NYT colloca Sicilia tra le mete consigliate

Milano, 13 feb. (askanews) – Sempre più sotto i riflettori all’estero le piste ciclabili italiane, meta sognata e agognata. Con l’avvicinarsi della Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist, che si terrà per la quarta edizione a Bologna, in Piazza Lucio Dalla, dal 4 al 6 aprile 2025, il settore si prepara a presentare nuove mete, dati aggiornati e tendenze che ridefiniranno il viaggio su due ruote.

La Fiera del Cicloturismo è il più grande evento in Italia dedicato ai viaggi in bicicletta e tra i più importanti al mondo, si prepara ad accogliere i visitatori per la sua quarta edizione, dal 4 al 6 aprile 2025 a Bologna, in Piazza Lucio Dalla. Sarà un’occasione unica per esplorare le migliori destinazioni cicloturistiche, scoprire le tendenza del settore e incontrare esperti e appassionati provenienti da tutto il mondo. L’evento ospiterà numerosi stand con espositori italiani ed esteri con una crescita del 30% rispetto alla terza edizione, offrendo una panoramica completa delle mete più affascinanti e dei servizi dedicati ai cicloturisti. Tra i protagonisti spiccano l’Emilia-Romagna, ospite della manifestazione, Sicilia e Spagna come sponsor e il Friuli Venezia Giulia come partner speciale.

Tra le regioni bike-friendly l’Emilia-Romagna risulta essere sempre più dedicata mobilità sostenibile, come racconta anche l’Assessora a Turismo, Commercio, Sport Roberta Frisoni, che ospiterà la Fiera e, il prossimo anno a Rimini, Velo-city 2026. Questo evento, riferimento internazionale della mobilità ciclabile, non tornava in Italia da ben 30 anni.

Elvira Amata, Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Sicilia, già sponsor della Fiera nelle precedenti edizioni, dichiara: “Siamo orgogliosi che la Sicilia e il percorso Sicily Divide siano stati inseriti, per la prima volta, tra le mete consigliate dal New York Times. Questo riconoscimento internazionale conferma il valore straordinario del nostro territorio, capace di offrire esperienze uniche tra natura, cultura e tradizione. Sicily Divide, con il suo itinerario cicloturistico che attraversa l’isola da Trapani a Catania, rappresenta un’opportunità straordinaria per scoprire la Sicilia in modo sostenibile, immergendosi nei paesaggi mozzafiato e nell’autenticità dei borghi siciliani. Sarà per noi un piacere e un orgoglio poter raccontare questo e gli altri percorsi siciliani ai visitatori della Fiera del Cicloturismo”