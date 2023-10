Fiera Milano cresce in Brasile con Fruit attraction

Con Ifema Madrid organizzano la fiera a São Paulo ad aprile 2024

Milano, 3 ott. (askanews) – Dopo quattordici edizioni, Fruit attraction, la fiera professionale europea per la commercializzazione di frutta e verdura, organizzata da Ifema Madrid e Fepex, si internazionalizza guardando all’America Latina. Co-organizzata da Ifema Madrid e Fiera Milano, Fruit attraction São Paulo terrà la sua prima edizione in Brasile al dal 16 al 18 aprile 2024.

Alla presentazione di questo nuovo progetto, avvenuta in occasione dell’apertura della 15esima edizione di Fruit attraction a Madrid, hanno partecipato l’Ambasciatore brasiliano in Spagna, Orlando Leite Ribeiro, il direttore generale di Ifema Madrid, Juan Arrizabalaga, e il direttore business development del gruppo Fiera Milano, Andrea Sozzi.

“Fruit attraction è uno dei principali emblemi internazionali di Ifema Madrid. E’ un evento che riunisce ogni anno 90.000 operatori professionalli provenienti da 137 Paesi e 1.800 aziende di tutto il mondo, e che attrae i principali acquirenti delle grandi catene di distribuzione; numeri che lo hanno reso il più importante evento business in Europa nel settore ortofrutticolo, nonché un riferimento mondiale. Senza dubbio, si tratta d un progetto particolarmente adatto per esportare il marchio Fruit Attraction in quanto il Brasile è un Paese ricco di prodotti ortofrutticoli. Grazie a questa alleanza con Fiera Milano, Fruit Attraction São Paulo nasce con le migliori garanzie e un grande potenziale”, afferma Arrizabalaga. “Siamo entusiasti di collaborare con Ifema Madrid in un progetto così interessante. Attraverso Fiera Milano Brasil, uno dei principali organizzatori di fiere del mercato brasiliano, siamo profondamente radicati nell’ecosistema e abbiamo immediatamente compreso il potenziale di Fruit Attraction a San Paolo”, haa ggiunto Andrea Sozzi.

L’alleanza prevede una divisione delle responsabilità: Ifema Madrid è responsabile delle attività commerciali, della definizione e della gestione del congresso, della comunicazione e della promozione dell’evento, oltre a supervisionare le azioni commerciali svolte dalla sua delegazione in Brasile. Mentre Fiera Milano si occupa della produzione, della logistica e dell’amministrazione della fiera, oltre a condividere gli aspetti di comunicazione e la promozione dell’evento.

Fruit Attraction São Paulo avrà una superficie espositiva di 9.000 metri quadrati e prevede la partecipazione di 200 espositori provenienti da tutto il mondo. Inoltre, si svilupperà un programma di guest buyer internazionali che riunirà 250 ospiti affinché possano conoscere, in prima persona, tutte le realtà ortofrutticole che saranno presenti a questa grande fiera.