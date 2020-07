MILANO (ITALPRESS) – Molti analisti stimano che la ripresa potrebbe arrivare già a fine anno, ma tutti concordano che la vera ripartenza arriverà l’anno prossimo. TUTTOFOOD, la fiera dell’agroalimentare italiano e internazionale di qualità, sta già lavorando intensamente per preparare un’edizione 2021 – a fieramilano dal 17 al 20 maggio – che porterà in Italia espositori e buyer da tutto il mondo per confrontarsi su innovazione, futuro della filiera e strategie.

Verso un’edizione che conferma sempre più il ruolo chiave di TTF come hub internazionale.

Già partite le iniziative per consolidare un vero e proprio network di relazioni dirette con i più importanti stakeholder del mercato: non solo lo scouting per incrementare il numero di hosted buyer da Paesi e aree di forte interesse quali Singapore,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fiera Milano, Tuttofood sarà l’Hub per la ripartenza nel 2021 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento