martedì, 10 Marzo , 26

Iran, il ritorno del ‘Taco Trade’: mercati spingono Trump verso uscita da guerra

(Adnkronos) - L’ultima volta è successo a Davos...

Giovani, Magatti (Unicat): “Una ricerca che evidenzia il loro potenziale”’

(Adnkronos) - “Dallo studio appena presentato...

Porti, Latrofa: “Intermodalità, ‘innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio”

(Adnkronos) - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar...

Hoepli, deliberata liquidazione della storica casa editrice

(Adnkronos) - L'assemblea dei soci di Hoepli, la...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOFiere, Morelli: "Logistica fondamentale anche per la sicurezza nazionale"
fiere,-morelli:-“logistica-fondamentale-anche-per-la-sicurezza-nazionale”
Fiere, Morelli: “Logistica fondamentale anche per la sicurezza nazionale”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fiere, Morelli: “Logistica fondamentale anche per la sicurezza nazionale”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “Il confronto con le imprese e con gli operatori della logistica è fondamentale per comprendere le esigenze reali del settore e orientare le politiche di sviluppo infrastrutturale e tecnologico del Paese”. Lo ha sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese promossa da Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile in corso a Verona fino al 13 marzo. 

“Sono momenti di confronto utilissimi perché ci permettono di toccare il polso delle aziende, di chi tutti i giorni è impegnato non solo dal punto di vista politico e geopolitico, ma anche indirettamente per la sicurezza nazionale», ha affermato Morelli. “Il sistema della logistica consente di avere materie prime e prodotti sui banchi dei mercati e dei supermercati, permettendo alle famiglie e alle imprese di essere sostenute”.  

Il sottosegretario ha ribadito l’importanza del dialogo con le associazioni di categoria: “Le occasioni di confronto con Alis continuano, ed è positivo che esistano associazioni che rappresentano le aziende e che ogni giorno lavorano nei vari settori. Ci consigliano, ci suggeriscono e a volte ci criticano: quando le critiche sono costruttive aiutano tutti a raggiungere al meglio gli obiettivi comuni”. 

Previous article
Hoepli, deliberata liquidazione della storica casa editrice
Next article
Porti, Latrofa: “Intermodalità, ‘innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, il ritorno del ‘Taco Trade’: mercati spingono Trump verso uscita da guerra

(Adnkronos) - L’ultima volta è successo a Davos a gennaio. Mentre Wall Street e i mercati globali crollavano a causa delle minacce di Donald...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giovani, Magatti (Unicat): “Una ricerca che evidenzia il loro potenziale”’

(Adnkronos) - “Dallo studio appena presentato emergono considerazioni su una generazione che si trova davanti ad un mondo pieno di possibilità ma...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Porti, Latrofa: “Intermodalità, ‘innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio”

(Adnkronos) - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale partecipa alla V edizione di LetExpo, la più grande rassegna dedicata al trasporto...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Hoepli, deliberata liquidazione della storica casa editrice

(Adnkronos) - L'assemblea dei soci di Hoepli, la storica casa editrice, simbolo della cultura milanese, ha deliberato lo scioglimento volontario e la messa in...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.