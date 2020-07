Fifa approva “Recovery Fund” da 1,5 mld di dollari

La Fifa ha stanziato 1,5 miliardi di dollari (che equivalgono a circa 1,3 miliardi di euro) per alleviare l’impatto finanziario provocato dalla pandemia da Coronavirus sulle 211 federazioni e sulle 6 confederazioni che ne fanno parte. Il piano era stato originariamente elaborato dall’amministrazione della Fifa in stretta collaborazione con le confederazioni e successivamente approvato dal Consiglio Fifa il 25 giugno 2020. “Questo piano di soccorso è un grande esempio della solidarietà e dell’impegno del calcio in tempi senza precedenti – ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino in una nota – Vorrei ringraziare i miei colleghi dell’Ufficio di presidenza del Consiglio per aver approvato un’iniziativa così importante a beneficio di tutte le associazioni e confederazioni membri”.

