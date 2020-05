La FIFA le ha approvate, ora sta a ciascuna Federazione capire se ce ne sarà bisogno. Le 5 sostituzioni sono realtà: proprio ieri è stato approvato.

Fifa, 5 sostituzioni per squadra. I dettagli

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

Sarà valido fino a dicembre 2020, ma sia chiaro: tutto è prorogabile. Infatti c’è la possibilità di ampliare questa regola fino al 2021. E’ chiaro che dipenderà tutto dalla situazione contagi e dai tamponi: queste regole vanno incontro alle partite giocate sotto al sole e alla possibilità di concentrarne tante in poco tempo. Bisognerà far girare le rose: con 5 sostituzioni a testa sarà possibile.

La Spagna ha già dato l’ok per la regola, mentre le Germania è in procinto di farlo. Anche la Serie A è favorevole, soprattutto per alcuni match che si disputeranno al Sud: è giusto far rifiatare tutte le rose. A maggior ragione se si giocherà fino ad agosto.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Fifa, ok per le 5 sostituzioni: Liga già all’opera. E la Serie A? I dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento