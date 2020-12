FIGC, Braconero: “Renderei obbligatorio il vaccino per tutti i calciatori professionistici”

Francesco Braconero, membro della Commissione Medica della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali come l’arrivo del vaccino anche nel mondo dello sport e del calcio.

FIGC, le parole di Braconero

“Tutti i calciatori professionisti potrebbero essere vaccinati, anche se non si può obbligare nessuno a fare qualcosa. Vaccinare alcuni sì ed altri no non porterebbe da nessuna parte. Fosse per me lo renderei obbligatorio per tutto quanto abbiamo affrontato in questi mesi”.

