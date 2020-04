Si aprono le porte di Coverciano, da lunedì i primi pazienti saranno accolti nel Centro Tecnico Federale messo a disposizione dalla FIGC per l’emergenza Covid-19.

L’iniziativa voluta dal presidente Gabriele Gravina prende forma grazie alla collaborazione con il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha ribattezzato il Centro la ‘Casa della solidarietà’, e l’Azienda USL Toscana Centro, che ha preso in carico la struttura e che sarà gestita con il coordinamento sanitario di zona e della Società della Salute. Con questa disponibilità la FIGC e Federcalcio Servizi, società partecipata per intero dalla Federazione, contribuiscono fattivamente per raggiungere l’urgente obiettivo di trovare camere,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Figc, da lunedì primi pazienti a Coverciano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento