FIGC, dieci azzurri in isolamento: l’elenco dei calciatori a Coverciano

Dopo il caos ASL delle ultime ore, la FIGC si è espressa in merito comunicando ufficialmente l’elenco degli arrivi a Coverciano anche in ordine di data. Di seguito l’annuncio.

FIGC, 18 calciatori in arrivo a Coverciano

“Comincia a comporsi il gruppo della Nazionale chiamato ad affrontare i prossimi tre match: l’amichevole Italia-Estonia mercoledì 11 novembre allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze e le ultime due sfide di UEFA NATIONS LEAGUE, Italia-Polonia domenica 15 allo ‘Stadio Città del Tricolore’ di Reggio Emilia e infine Bosnia Erzegovina-Italia mercoledì 18 allo ‘Stadio Grbavica’ di Sarajevo (tutte in diretta su Rai 1, kick off alle 20.45).

Rispetto al gruppo di 41 convocati, infatti, 18 calciatori sono in arrivo in queste ore al Centro Tecnico federale di Coverciano: Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano e Tonali.

Previsto per martedì sera l’arrivo di un altro gruppo di 8 calciatori, ai quali il Ct già in fase di convocazione aveva concesso 48 ore in più: Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret. Con loro, è previsto l’arrivo dei tre calciatori del Sassuolo (Berardi, Caputo e Locatelli), per i quali l’isolamento fiduciario dovrebbe completarsi appunto martedì.

Restano tutt’ora in isolamento fiduciario infine i seguenti calciatori (10): Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini, Spinazzola (tra l’altro uscito per infortunio in Genoa-Roma)”.

