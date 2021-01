FIGC e Spadafora lavorano per far ripartire l’Eccellenza: la situazione – ANSA

La Pandemia di Coronavirus sta portando considerevoli conseguenze anche al mondo del pallone. E non solo per quanto riguarda le difficoltà economiche dei club di Serie A. Infatti, lo scotto maggiore finora l’ha pagato il calcio dilettantistico, fermo da ottobre. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’ANSA, sembra ormai questione di giorni per la decisione di far ripartire il campionato di Eccellenza.

FIGC e Spadafora al lavoro per far ripartire l’Eccellenza

L’ansa riporta che la FIGC starebbe valutando insieme al Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora la definizione di un protocollo sanitario per far ripartire il campionato di Eccellenza.

Il presidente della Federale Gabriele Gravina, lo scorso 19 gennaio, a tal riguardo ha scritto una lettera ufficiale: “L’Eccellenza costituisce il massimo campionato regionale le cui squadre vincitrici vengono promosse nel campionato ‘interregionale’, competizione di carattere nazionale” e dove si chiede di valutare “a fronte dell’individuazione di uno specifico protocollo sanitario, la possibilità di ripresa”.

Le intenzioni di Gravina hanno trovato conferma ieri sera nelle parole di Spadafora, il quale, in una diretta Instagram con il capo dipartimento Sport Giuseppe Pierro, ha dichiarato: “È un’opzione sul piatto, dato che nel prossimo decreto ristori ci sarà anche un contributo per le spese sanitarie e i tamponi. Con i tamponi per tutti è possibile che altri campionati possano ripartire”.

