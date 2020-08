FIGC, Gravina: “Felice di rivedere negli stadi i tifosi”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a microfoni spenti con Valter De Maggio – direttore di Radio Kiss Kiss Napoli – in merito al ritiro al Castel di Sangro e sugli stadi aperti.

Gravina: “Bellissimo vedere i tifosi nello stadio”

Gravina mi ha detto che non rilascia dichiarazioni perché è in visita privata. Una visita di cortesia. Stessa cosa anche da De Laurentiis, abbiamo chiesto un commento sugli stadi. Il presidente ha chiarito che è bellissimo vedere nuovamente stadi con i tifosi. Uno spot per il calcio.

