FIGC, Gravina: “Il mondo del calcio deve farsi trovare pronto”. Il comunicato

C’è preoccupazione nel modo dello sport, soprattutto tra gli organi che hanno il potere di decidere quando ripartire. E’ il caso della FIGC, perché deve scontrarsi ripetutamente con ciò che vuole la Lega di Serie A (disunita anch’essa) e seguire le regole dettate dal Governo. In ogni caso la Federazione sta lavorando per delle disposizioni di garanzie medica in caso si riprenda l’attività agonistica.

Protocollo di garanzia, l’equipe medica della FIGC a lavoro

Il presidente della Federazione vuole tutelare tutte le componenti per evitare rischi. “Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza – afferma il presidente Gravina – il mondo del calcio si deve far trovare pronto. E’ questo lo scopo del lavoro svolto dalla nostra Commissione medica, e a tal proposito ringrazio tutti gli esperti che hanno aderito al nostro invito. Per il ruolo che il calcio ricopre nella società civile italiana, sono convinto che potremo dare un contributo importante a tutto il Paese”.

E’ necessario – per il presidente Gravina – individuare delle date specifiche per terminare le attività al fine di ridurre il rischio di contagi. Il calcio ha esigenze straordinarie dovute all’impatto economico che genera e alla grande esposizione mediatica: è di vitale importanza trovare una soluzione unica che contempli interessi sanitari ed economici.

