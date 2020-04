FIGC, inviato il protocollo per la ripresa ai ministri di Sport e Salute: le disposizioni

​La FIGC ha inviato ai ministri dello Sport e della Salute il protocollo per la ripresa dell’attività contenente le disposizioni da rispettare. La FIGC e la Lega​ Serie A stanno lavorando strenuamente per far tornare il pallone a rotolare sui campi. Ieri, infatti, nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, lo stesso presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, era stato chiaro: la Serie A non può essere annullata, ma deve riprendere al più presto. Inoltre, il… continua a leggere sul sito di riferimento