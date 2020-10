FIGC, l’ex Valentini: “De Luca presuntuoso. La Juve ha rispettato le regole”

Il responso sulla sfida di campionato Juventus-Napoli potrebbe arrivare la prossima settimana. Due i possibili risvolti. La vittoria a tavolino per i bianconeri e penalizzazione per i partenopei o possibilità di rigiocare la gara. Una situazione che ha acceso diverse polemiche e tra queste anche quelle di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Parole che sono state commentate anche da Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC. Questi ha parlato sei rivolti delle ultime ore in occasione di un’intervista ai microfoni di Radio Marte.

Juventus-Napoli, le parole di Valentini

“Il comportamento della Juve è stato del tutto regolare. La gara non era stata rinviata dalla Lega ed i bianconeri avevano l’obbligo di scendere in campo. Nutro profonda stima per Vincenzo De Luca ma il suo intervento di ieri è stato scomposto e pretestuoso. Stiamo parlando di una vicenda sportiva, non di stampo politico. La Juventus non poteva fare altro che seguire le regole. Spero davvero i bianconeri accettino serenamente la sentenza del Giudice Sportivo. Se si dovesse arrivare al 3-0 a tavolino, alla luce dei documenti arrivati dall’ASL, il Napoli avrebbe tutto il diritto di fare ricorso”.

