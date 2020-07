FIGC, l’ex Valentini: “Uefa farà di tutto per giocare a Barcellona”

Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla possibilità di vedere spostata la sede di Barcellona-Napoli. Di seguito le sue considerazioni.

FIGC, l’ex Valentini: “UEFA farà di tutto per giocare in Catalogna”

“La situazione in Catalogna è tornata a livelli allarmistici. Conosco la prudenza della UEFA e l’attenzione con cui seguirà questa vicenda. Dovranno prendere una decisione per fine mese, ma continuando a monitorare la situazione e leggendo i bollettini. Se la situazione dovesse precipitare, io credo che sarà costretta ad intervenire. Ma sinceramente credo che l’UEFA farà di tutto per far giocare la partita a Barcellona”.

