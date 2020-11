FIGC, Lo Monaco: “Risultato del ricorso prevedibile, Juve-Napoli si giocherà il 13 gennaio”

Pietro Lo Monaco, consigliere federale, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto. L’ex DS ha parlato della situazione Covid in Serie A, ma, soprattutto, ha commentato il ricorso respinto della corte d’appello al Napoli per la gara con la Juventus. Secondo il consigliere della FIGC la partita si giocherà prima o poi, cancellando quindi la prima sentenza della corte d’appello. Tra l’altro sempre secondo Lo Monaco il giudizio di oggi era molto prevedibile e non sarebbe stato a prescindere decisivo.

LE PAROLE DI PIETRO LO MONACO

Queste le parole del consigliere della FIGC Pietro Lo Monaco: “Siamo per antonomasia il paese dell’espediente, dobbiamo sempre trovare qualcosa che ci differenzi. All’estero sono più ordinati e ligi al rispetto delle regole: penso che la gestione del Covid, una cosa tremenda che sta sconvolgendo il mondo, si sia decisa di farla continuando a giocare. L’alternativa è chiudere tutto, ma il calcio può permettersi di fermarsi? Io dico di no. Ad oggi l’unica categoria che ha un senso è la Serie A: nonostante le perdite, si mantiene, ma credetemi che la Serie C non ha motivo di esistere, è una categoria fantasma: le spese sono insostenibili per tutti, e anche la Serie B si avvicina a questi standard. Tutti gli aspetti della nostra vita stanno subendo alterazioni.

Juventus-Napoli? Tutto prevedibile. Io mi ero già pronunciato e penso ancora che la partita si ripeterà. La questione è di buonsenso: cosa c’entra il Napoli se il protocollo al tempo era lacunoso e prevedeva la sovranità dell’Asl? Se questa ha deciso di non farli partire, non vedo cosa c’entrassero. La FIGC si è attenuta alle regole: la non presenza allo stadio questo prevedeva, poi ci sono i ricorsi al Consiglio di Stato. La gara si può recuperare il 13 gennaio, almeno secondo quanto abbia letto“.

