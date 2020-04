FIGC, soluzione estrema: 3 punti ai club per ogni gara se non si riparte

Mentre la UEFA e le Federazioni tentano di riprendere e portare a termine la stagione 2019/20, la FIGC sta inevitabilmente ragionando anche sull’ipotesi peggiore, ovvero che i campionati non si riescano a concludere. Come riporta Il Corriere della Sera, in questo caso lo Scudetto molto probabilmente non verrebbe assegnato. “Penso che la Juve non lo vorrebbe”, ha commentato nella giornata di ieri, a tal proposito, il presidente della FIGC Gabriele Gravina. La classifica però avrebbe lo stesso… continua a leggere sul sito di riferimento