figlia-di-kim-jong-un-al-mausoleo-leader:-possibile-erede-al-trono?

Roma, 2 gen. (askanews) – La figlia adolescente del leader nordcoreano Kim Jong Un, Kim Ju Ae, ha reso per la prima volta omaggio al mausoleo di famiglia, rafforzando l’immagine di possibile erede della “linea di sangue del monte Paektu”, anche se per alcuni osservatori la sua presenza non rappresenterebbe ancora una formalizzazione della sua futura successione.

Secondo le immagini diffuse dai media di Stato nordcoreani, Ju Ae, ritenuta nata nel 2013, è stata vista il primo gennaio al Palazzo del Sole Kumsusan insieme al padre e alla madre, Ri Sol-ju. Il complesso ospita le spoglie del nonno e del padre dell’attuale leader e simboleggia la continuità del potere all’interno della famiglia Kim. A guardare le foto, la giovane figlia era immediatamente a destra del padre, più vicino della stessa Ri al leader supremo.

Per diversi esperti, la presenza della giovane al mausoleo e la sua collocazione in posizione centrale nelle immagini sarebbero un segnale volto a evidenziarne lo status di potenziale successore. Altri analisti invitano però alla cautela.

La visita segna la prima apparizione nota di Ju-ae al mausoleo dalla sua comparsa iniziale sui media nordcoreani nel novembre 2022, quando accompagnò il padre al sito di lancio del missile balistico intercontinentale Hwasong-17. Da allora, la giovane è stata più volte al fianco di Kim Jong Un durante ispezioni militari ed economiche, incluse visite a cantieri di sottomarini a propulsione nucleare e cerimonie di inaugurazione di fabbriche regionali.

Nel gennaio 2024, l’intelligence sudcoreana aveva indicato Ju Ae come la “più probabile” erede del regime, nella prima valutazione ufficiale sul tema. Alcuni esperti osservano ora se il suo status potrà essere definito in modo più esplicito in occasione del nono congresso del partito, con possibili segnali come la sua presenza sul palco principale o l’uso dell’appellativo di “compagna”.

I media di Stato di Pyongyang hanno diffuso le immagini dell’omaggio al mausoleo senza accompagnarle da un resoconto testuale sulla presenza della figlia del leader, mentre nelle ultime settimane hanno iniziato a definirla “la rispettata figlia” di Kim Jong Un, alimentando ulteriormente le speculazioni su un suo possibile futuro ruolo nella leadership nordcoreana.