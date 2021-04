Figliuolo e Curcio a Bari visitano la prima fabbrica pubblica di mascherine in Italia

BARI – Il commissario straordinario all’emergenza sanitaria, il generale Francesco Figliuolo e il capo del dipartimento di Protezione civile, Fabrizio Curcio, stanno visitando la prima fabbrica pubblica in Italia di dispositivi di protezione individuale voluta a Bari dalla Regione Puglia in cui vengono prodotte 30.000 mascherine chirurgiche, 30.000 mascherine Ffp2 e 15mila pediatriche al giorno. Prima di fare tappa in fabbrica, Figliuolo e Curci sono andati nell’hub vaccinale e nell’ospedale realizzato nella Fiera del Levante. In mattinata sono stati accolti dalle autorità locali nella sede del Consiglio regionale pugliese. Il presidente Regione Puglia Michele Emiliano ha donato al Commissario e al Capo della Protezione civile Curcio due bottigliette contenenti la Santa Manna di San Nicola, quale simbolo di unità di intenti, collaborazione e reciproco sostegno nella lotta al coronavirus.

