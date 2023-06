Figuraccia di La Russa in Tribunale, si presenta come difensore ma non può farlo

ROMA – Finchè svolge la funzione di presidente del Senato, Ignazio La Russa non può esercitare la professione di avvocato. Ecco perchè tre mesi fa, a Bologna, l’avvocato che La Russa aveva delegato a rappresentarlo è stato accompagnato fuori dall’aula su richiesta del gip Nadia Buttelli durante un processo in cui il parlamentare di Fratelli d’Italia figurava come difensore di Unipol-Fonsai. Non proprio una bella figura, insomma. Un’amnesia sulla legge professionale forense che è costata al presidente del Senato una figuraccia, tanto più con un cliente-bandiera per lo storico esponente Fdi, che aveva assunto in prima persona la difesa del gruppo assicurativo bolognese in un processo per truffa intentato dalla compagnia nei confronti di un uomo che aveva subito due sinistri. Il sospetto era che facesse la cresta sui risarcimenti. Ma il tutto è poi finito in nulla per infondatezza della notizia di reato.

COSA DICE LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

Per quanto riguarda la ‘dimenticanza’ di Ignazio La Russa, all’inizio del processo il parlamentare non era ancora presidente del Senato e quindi aveva assunto l’incarico di difendere Unipol. Ma poi si deve essere dimenticato cosa dice la legge professionale forense, la numero 247 del 2012 (poi aggiornata): l’articolo 20 disciplina le sospensioni dall’esercizio della professione e tra i motivi c’è anche il fatto di ricoprire la seconda carica dello Stato. Condizione che infatti è stata richiamata a marzo dal giudice di Bologna Nadia Buttelli, che ha optato per l’allontanamento dall’aula del legale mandato da La Russa in sua vece.

LA STORIA DEL PROCESSO

Il processo in questione era iniziato a Milano nel giugno 2021 con la Russa all’opposizione del governo Draghi, quindi legittimato ad esercitare come parlamentare; proseguito con una prima richiesta di archiviazione a cui La Russa si era opposto nel gennaio 2022 (con Fdi che saliva nei sondaggi) e di rimpallo in rimpallo finito poi a Bologna a marzo 2023, con La Russa nel frattempo divenuto capo dell’assemblea di Palazzo Madama da quasi sei mesi, essendo stato eletto il 13 ottobre 2022.

DI SOLITO SONO I POLITICI CHE SI FANNO SOSPENDERE DALL’ORDINE

Spesso sono gli stessi avvocati assurti a cariche monocratiche (dal presidente della Repubblica in giù, passando per i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano fino ai sindaci di città oltre i 500.000 abitanti) ad accertarsi all’Ordine di appartenenza della propria avvenuta sospensione. Lo prevede il comma 2 della 247, che recita che “l’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale”.

LA RUSSA NON RISULTA SOSPESO, ALTRI SUOI COLLEGHI DI GOVERNO SÌ

La Russa s’è scordato nonostante sia trascorso qualche mese, e ancora oggi il suo nome non compare tra i 168 nominativi dell’Elenco dei sospesi dall’esercizio della professione “a domanda o disciplinarmente”, consultabile sul sito dell’Ordine degli avvocati di Milano. Due concittadini e colleghi, di professione e di governo (uno anche di partito) di La Russa che si occupano entrambi di Istruzione e Merito sono risultati molto più… meritori: si tratta dello stesso ministro Giuseppe Valditara (Lega) e del sottosegretario Paola Frassinetti (Fdi), entrambi presenti nell’elenco dei sospesi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento