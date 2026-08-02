domenica, 2 Agosto , 26

Alcaraz, show in allenamento e ritorno in campo vicino

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz è pronto e 'sfida'...

Roma, maxi lite in amichevole: Cristante rimprovera Soulé e interviene… Dybala

(Adnkronos) - Furia Paulo Dybala in amichevole. L'attaccante...

Sinner paparazzato a Montecarlo… con la sua Ferrari

(Adnkronos) - Jannik Sinner paparazzato a Montecarlo... con...

Campi Flegrei, oggi due nuove scosse di minore intensità

(Adnkronos) - Notte senza scosse nell’area dei Campi...
HomeAttualitàFiliera del basilico: ricerca e imprese fanno squadra contro la peronospora
filiera-del-basilico:-ricerca-e-imprese-fanno-squadra-contro-la-peronospora
Filiera del basilico: ricerca e imprese fanno squadra contro la peronospora
Attualità

Filiera del basilico: ricerca e imprese fanno squadra contro la peronospora

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Milano, 02 ago. (askanews) – Fare rete tra mondo della ricerca, assistenza tecnica e imprese agricole per affrontare le sfide di una coltura in forte crescita. È il messaggio emerso dalla tavola rotonda dedicata alla filiera del basilico, organizzata dal Consorzio Casalasco del pomodoro nelle scorse settimane. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra tecnici, ricercatori e agricoltori sul tema della lotta alla peronospora, una delle principali malattie che colpisce la coltura, sulle prospettive della filiera e sulle innovazioni agronomiche necessarie per garantire produzioni di qualità in un contesto climatico sempre più complesso.

A tal proposito, nonostante gli eventi climatici sfavorevoli delle ultime settimane, la campagna del basilico per il Consorzio Casalasco del pomodoro sta proseguendo con risultati positivi e l’obiettivo nel corso di questa stagione è quello di trasformare circa 5.000 tonnellate di prodotto, confermando la crescita di una filiera che rappresenta una nuova opportunità per il gruppo Casalasco e per tutto il territorio.

La peronospora è una delle principali criticità per la coltura, per contrastare la quale sono state illustrate le soluzioni tecniche oggi disponibili, grazie anche al contributo della ricerca e al continuo trasferimento di competenze ai produttori. La tavola rotonda ha confermato il valore di un modello di filiera integrata, nel quale programmazione agricola, assistenza tecnica e trasformazione industriale procedono in maniera coordinata, mettendo gli agricoltori nelle condizioni di affrontare le sfide produttive con tempestività, maggiore consapevolezza e strumenti adeguati.

A poco più di un anno dall’avvio della filiera del basilico, il percorso intrapreso dal Consorzio Casalasco del pomodoro sta dando risultati significativi. La cooperativa si è posta fin dall’inizio come punto di riferimento per i propri soci e per gli agricoltori coinvolti, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in decenni di gestione della filiera del pomodoro unitamente a un’organizzazione sempre più strutturata e integrata con la componente industriale. In particolare, di fronte alla diffusione della peronospora, il Consorzio ha agito con rapidità, affiancando gli agricoltori attraverso conoscenze tecniche, monitoraggio delle coltivazioni e soluzioni efficaci per affrontare la problematica e tutelare il potenziale produttivo della filiera.

“La nostra è una filiera completa, anche sul basilico, – spiega Davide Rocca, direttore del Consorzio Casalasco – filiera in cui la componente agricola è essenziale. La gestione della peronospora è particolarmente importante per ottenere buone rese in campo e soprattutto un prodotto di qualità con buon profilo aromatico e colore. Per questo sono fondamentali il monitoraggio costante dei campi, la tempestività degli interventi ed un’assistenza tecnica agli agricoltori molto puntuale e qualificata. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passaggio: a breve istituiremo un tavolo permanente di confronto tra i diversi portatori di interesse non solo su un tema molto attuale come la peronospora ma più in generale sulle strategie preventive, sulla selezione varietale e sulle migliori pratiche agronomiche per ottenere un basilico sempre più sostenibile e sempre più di qualità”.

“Una cooperativa deve aiutare i propri agricoltori nei momenti di difficoltà e Casalasco lo fa. Nel caso della peronospora, la forza del Consorzio – spiega Marco Sartori, presidente del Consorzio Casalasco del pomodoro – è che una filiera strutturata ed integrata come la nostra, permette di intercettare il problema rapidamente per mettere subito a disposizione degli agricoltori le soluzioni più efficaci per proteggere il loro raccolto”.

Previous article
Morto Mattia Maestri, il bimbo in stato vegetativo da 9 anni dopo aver mangiato formaggio a latte crudo
Next article
Nel 2026 la nuova rassegna cinematografica “I Misteri della Fede”

POST RECENTI

Attualità

Nel 2026 la nuova rassegna cinematografica “I Misteri della Fede”

Milano, 2 ago. (askanews) – Debutterà nel 2026 la nuova rassegna cinematografica "I Misteri della Fede", un progetto firmato Nexo Studios dedicato all’esplorazione della spiritualità,...
Attualità

Carlsberg mappa il Dna del luppolo: una svolta per il futuro della birra

Milano, 02 ago. (askanews) – La mappatura genetica più dettagliata mai realizzata del luppolo, ingrediente essenziale nella produzione della birra, per sviluppare varietà più resistenti...
Attualità

Europei nuoto artistico, Bronzo nel duo Pelati-Ruggiero

Roma, 1 ago. (askanews) – Seconda medaglia per l’Italia del nuoto artistico ai campionati europei delle discipline acquatiche in svolgimento a Parigi. Filippo Pelati e...
Attualità

Trump al re del Marocco: riconosciamo la sovranità sul Sahara Occidentale

Roma, 1 ago. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha elogiato la "saggia leadership" e l'"impegno per la pace" di Re Mohammed VI nel...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.