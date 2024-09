Filiera Madeo: la figlia del fondatore Anna Madeo nuova presidente

In concomitanza con un 40anni di attività dell’azienda calabrese

Milano, 7 set. (askanews) – Passaggio di testimone in casa Filiera Madeo, storica azienda agroalimentare calabrese: Anna Madeo, figlia del fondatore Ernesto, diventa presidente dell’azienda. L’annuncio coincide con le celebrazioni per il 40esimo anno di attività dell’azienda, fondata nel 1984 da Ernesto Madeo partendo da un piccolo allevamento di suini neri nelle colline della Sila Greca e salvando questa razza dall’estinzione. Filiera Madeo, che ha sede nel Cosentino a San Demetrio Corone, è un gruppo agroalimentare che esporta in 26 Paesi del mondo, oggi la prima azienda del Sud Italia autorizzata ad esportare carni negli Stati Uniti. Conta oltre 150 tra dipendenti e collaboratori per un fatturato di quasi 26 milioni di euro nel 2023, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente.

Dopo la laurea all’Università Bocconi di Milano, Anna Madeo, 36 anni, è ritornata a San Demetrio Corone per guidare l’azienda di famiglia al termine di un percorso di formazione ed esperienze professionali internazionali. “Essere parte di Filiera Madeo significa non solo portare avanti un’attività di famiglia – ha dichiarato Anna Madeo – ma impegnarsi concretamente nello sviluppo della Calabria, delle sue eccellenze e nel generare valore per le comunità locali che, anche grazie a realtà come la nostra, hanno la possibilità di rimanere sul territorio e costruire, giorno per giorno, il futuro”.

La scelta di costruire un nuovo futuro economico e sociale in Calabria è l’elemento chiave del concetto di “restanza”, a cui è ispirato il libro presentato durante l’evento celebrativo dei 40 anni di storia Madeo: “Il coraggio della restanza”, scritto a quattro mani – con la collaborazione dell’editor Annalisa Marchianò – da Ernesto Madeo e da Rosina Santo, moglie del fondatore e guida amministrativa dell’azienda fin dalla sua fondazione.

“Filiera Madeo è un miracolo del Sud Italia, un esempio di come l’amore per un territorio complesso ma dalla straordinaria ricchezza – ha commentato Enresto Madeo – la forza di una famiglia coesa e la capacità di creare sinergie possano dare vita ad una realtà economica innovativa, sostenibile, aperta ai mercati esteri e con un profondo senso della comunità che vive, studia, lavora e in questi luoghi può costruire il domani. Siamo orgogliosi di essere un esempio di successo per la Calabria, un messaggio che trasmetteremo il più possibile ai molti giovani che sono legati a questa terra”.