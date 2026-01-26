lunedì, 26 Gennaio , 26

Iran, Tajani: “Giovedì a Bruxelles proporrò di inserire Pasdaran in lista gruppi terroristici”

(Adnkronos) - "Le perdite subite dalla popolazione civile...

Alcaraz mima i crampi agli Australian Open, presa in giro a Sinner?

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz prende in giro Jannik...

Freddo artico negli Usa, gli spaghetti si congelano e restano sospesi: il video è virale

(Adnkronos) - Un piatto di spaghetti e una...

Maltempo, siamo in un lungo tunnel perturbato: mercoledì giornata peggiore

(Adnkronos) - Italia nella morsa del maltempo. "Siamo...
filippine,-affonda-traghetto-nel-sud:-18-morti-e-24-dispersi
Filippine, affonda traghetto nel sud: 18 morti e 24 dispersi

Filippine, affonda traghetto nel sud: 18 morti e 24 dispersi

DALL'ITALIA E DAL MONDOFilippine, affonda traghetto nel sud: 18 morti e 24 dispersi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ di almeno 18 morti e 24 dispersi il bilancio di un traghetto, affondato nel sud delle Filippine, con 350 persone a bordo. Lo ha riferito la guardia costiera spiegando che il traghetto aveva diramato un segnale di soccorso dopo che era partito da quattro ore dal porto di Zamboanga City, sulla punta sud-occidentale di Mindanao. Sono 317 le persone tratte in salvo. Il traghetto lungo 44 metri è affondato circa cinque chilometri a est dell’isola di Baluk-Baluk, parte della catena di isole della provincia di Basilan al largo della penisola di Zamboanga. 

La nave a tre piani è affondata lungo la stessa rotta in cui sono morte 31 persone nel 2023 a seguito di un incendio a bordo del traghetto Lady Mary Joy 3. Entrambe le navi erano di proprietà della compagnia locale Aleson Shipping Lines. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.