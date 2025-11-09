domenica, 9 Novembre , 25

Ucraina, nuovi attacchi: “Russia sempre più vicina alla conquista di Pokrovsk”

(Adnkronos) - Nuova pioggia di droni e missili...

Serie A, oggi Roma-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Roma torna in campo. Oggi,...

Amici, oggi domenica 9 novembre: ospiti Vanoni e Annalisa

(Adnkronos) - Nuovo appuntamento con 'Amici' di Maria...

Atp Finals Torino, oggi il via: dal montepremi al calendario, la guida al torneo

(Adnkronos) - Iniziano oggi, domenica 9 novembre, le...
filippine,-arriva-super-tifone-fung-wong:-quasi-un-milione-di-evacuati
Filippine, arriva super tifone Fung-wong: quasi un milione di evacuati

Filippine, arriva super tifone Fung-wong: quasi un milione di evacuati

DALL'ITALIA E DAL MONDOFilippine, arriva super tifone Fung-wong: quasi un milione di evacuati
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un super tifone si sta avvicinando alle Filippine e quasi un milione di persone sono state evacuate. Fung-Wong, noto localmente come Uwan, sta portando venti molti forti e piogge torrenziali nel Paese, dove solo una settimana fa un altro tifone – Kalmaegi – ha provocato oltre 200 morti. 

L’agenzia nazionale per i disastri ha dichiarato che oltre 900.000 persone sono state evacuate nelle province orientali, centrali e settentrionali lungo il percorso del tifone. La corrente elettrica è stata interrotta in alcune parti delle province orientali in previsione dell’arrivo del Fung-Wong. 

Le autorità hanno invitato la popolazione a prepararsi e a seguire le avvertenze, implementando misure preventive per garantire la sicurezza.  

Fung-Wong ha fatto registrare venti massimi di 185 chilometri orari e raffiche fino a 230 chilometri orari. In totale, 8,4 milioni di persone potrebbero essere colpite dal tifone. Le Filippine sono colpite da una media di circa 20 cicloni tropicali all’anno. 

Il paese è ancora sotto choc dopo il super tifone Haiyan del novembre 2013, che uccise oltre 6.300 persone.  

Il presidente Ferdinand Marcos Jr ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese giovedì scorso, misura che rimane in vigore.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.