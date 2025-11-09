filippine,-in-arrivo-il-tifone-fung-wong:-oltre-900-mila-evacuati

domenica, 9 Novembre , 25

Ballando con le stelle, ‘rivolta social’ contro la classifica

(Adnkronos) - Alla fine, arriva la 'rivolta social'...

Tumori, Aiom: “Lo screening per cancro polmone sia incluso nei nuovi Lea”

(Adnkronos) - Nei nuovi Livelli essenziali di assistenza...

Roma, 14enne alla guida di auto a noleggio rubata: non si ferma all’alt e provoca incidente

(Adnkronos) - Un 14enne alla guida di un...

Scontro sulla tangenziale sud di Bergamo, due morti

(Adnkronos) - Uno scontro due auto e un...
AttualitàFilippine, in arrivo il tifone Fung-wong: oltre 900 mila evacuati
Milano, 9 nov. (askanews) – Il secondo tifone nel giro di una settimana sta per abbattersi sulle Filippine, e sono oltre 900 mila residenti evacuati per sfuggire ai venti distruttivi e dalle mareggiate potenzialmente letali. Lo riferisce la CNN precisando che secondo l’Ufficio presidenziale per le comunicazioni domenica sono stati evacuati quasi 920 mila residenti da 11 regioni.

Fung-wong, conosciuto localmente come Uwan, è in arrivo dopo tifone Kalmaegi, che ha causato la morte di quasi 200 persone nella parte centrale dell’arcipelago e di cinque persone in Vietnam.

“La gente è un po’ sotto shock”, ha detto alla CNN Butch Meily, presidente della Philippine Disaster Resilience Foundation (PDRF), sottolineando che questo è il quarto grande tifone che ha colpito il Paese nelle ultime sette settimane, oltre a due terremoti.

