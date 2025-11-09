filippine,-in-arrivo-il-tifone-fung-wong:-oltre-900-mila-evacuati

Milano, 9 nov. (askanews) – Il secondo tifone nel giro di una settimana sta per abbattersi sulle Filippine, e sono oltre 900 mila residenti evacuati per sfuggire ai venti distruttivi e dalle mareggiate potenzialmente letali. Lo riferisce la CNN precisando che secondo l’Ufficio presidenziale per le comunicazioni domenica sono stati evacuati quasi 920 mila residenti da 11 regioni.

Fung-wong, conosciuto localmente come Uwan, è in arrivo dopo tifone Kalmaegi, che ha causato la morte di quasi 200 persone nella parte centrale dell’arcipelago e di cinque persone in Vietnam.

“La gente è un po’ sotto shock”, ha detto alla CNN Butch Meily, presidente della Philippine Disaster Resilience Foundation (PDRF), sottolineando che questo è il quarto grande tifone che ha colpito il Paese nelle ultime sette settimane, oltre a due terremoti.