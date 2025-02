Filippini: ondata epidemica Psa sta diminuendo sua portata

Perché diminuscono i cinghiali, presto 150 gabbie per le Regioni

Roma, 4 feb. (askanews) – “Siamo molto attenti a far sì che la Psa rimanga nei territori attualmente interessato, il nostro obiettivo è mantenere la peste all’interno del terriotorio delimitato, non vogliamo che i cinghiali vadano fuori dal nostro confine”. Lo ha detto il direttore generale della salute animale del ministero della Salute e commissario straordinario per il contrasto alla Ps, Giovanni Filippini, in audizione davanti alla IX (Industria e agricoltura) e X (Sanità e lavoro) comissioni del Senato in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia.

“Attualmente l’ondata epidemica sta diminuendo la sua portata perchè sono meno i cinghiali presenti sul territorio”, ha detto Filippini. E, per evitare che i cinghiali si spostino lungo la A15 e la A1 “stiamo cercando di chiudere i varchi con grande difficoltà dando priorità ai varchi dove passano i cinghiali e dove si devono porre le barriere. Abbiamo anche sviluppato l’inserimento a cavallo dei varchi autostradale di una zona di controllo – ha aggiunto – dove abbiamo inserito tutte le forze che abbiamo per le attività di sorveglianza e di depopolamento”.

Quanto alle gabbie, “molte regioni hanno già acquistato alcune gabbie, poche – ha aggiunto il commissario straordinario – il ministero della Salute finora ha fatte tre gare, due sono andate deserte, ma la terza gara ha avuto manifestazioni di interesse da parte di due azionde e abbiamo aperto le buste due settimane fa e entro trenat giorni chiudiamo e queste 150 gabbie che arriveranno le daremo alle regioni”.

“Il tema è chi gestirà queste gabbie che sono complesse da gestire – ha proseguito Filippini – e questa valutazione va fatta sui singoli territori e le gabbie vanno messe nelle mani di chi le sa gestire, sicuramente la polizia provinciale, i cacciatori e i militari ci possono dare una mano. Faremo una gestione molto attenta”.