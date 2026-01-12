lunedì, 12 Gennaio , 26

Funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due fermati, 20enni tunisini

(Adnkronos) - Altre due persone sono state fermate...

Consumi, Arera: morosità e rateizzazione a tutela del consumatore

(Adnkronos) - La morosità nel pagamento delle utenze...

Israele, Idf: “Violenza coloni contro palestinesi in Cisgiordania aumentata del 25% nel 2025”

(Adnkronos) - Il numero di episodi di "crimini...

FsTechnology e Sap Italia insieme per trasformazione digitale del Gruppo

(Adnkronos) - Oltre 30 sistemi produttivi core migrati...
filippo-bisciglia,-nuova-fiamma?-spunta-il-selfie-‘sospetto’-con-una-donna.-poi-la-verita
Filippo Bisciglia, nuova fiamma? Spunta il selfie ‘sospetto’ con una donna. Poi la verità

Filippo Bisciglia, nuova fiamma? Spunta il selfie ‘sospetto’ con una donna. Poi la verità

DALL'ITALIA E DAL MONDOFilippo Bisciglia, nuova fiamma? Spunta il selfie 'sospetto' con una donna. Poi la verità
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Filippo Bisciglia ha una nuova fiamma? Una foto condivisa sui social dal conduttore di ‘Temptation Island’ ha acceso il gossip e sollevato alcuni dubbi. A pochi mesi dall’annuncio della fine della lunga relazione con Pamela Camassa, Bisciglia potrebbe aver voltato pagina.  

Nello scatto pubblicato su Instagram, il conduttore appare accanto a una donna. Si tratta di Giordana Angi, cantautrice ed ex allieva di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. Un volto già noto al grande pubblico, che nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano ‘Come mia madre’. Nella foto i due sembrano particolarmente affiatati: lei gli stampa un bacio sulla guancia, mentre a fare da colonna sonora è ‘Dammi un bacio’, uno degli ultimi singoli della cantante.  

L’incontro, tuttavia, potrebbe essere legato a un semplice rapporto di amicizia, nato anche grazie a incroci di percorsi professionali nel mondo dello spettacolo. A chiarire il contesto, infatti, è lo stesso Bisciglia che in un’altra storia Instagram ha condiviso alcuni momenti della festa di compleanno di Giordana Angi che oggi, lunedì 12 gennaio, ha compiuto 32 anni: “Auguri Giò”, ha scritto il conduttore a corredo. Nessun mistero quindi, tra i due pare ci sia solo un legame professionale e di amicizia.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.