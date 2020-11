Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo hanno parlato dell’immensa gioia che provano in questo periodo. La loro famiglia si è allargata e loro per questo sono profondamente felici. La piccola Mia, nata da poco, ha regalato loro emozioni uniche. Si sposeranno? Il 5 dicembre sarebbero dovuti convolare a giuste nozze, ora non si sa a causa dei nuovi Dpcm. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

continua a leggere sul sito di riferimento