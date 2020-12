Filippo Nardi, Nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020: il suo ingresso in Casa | Video Mediaset

Filippo Nardi, è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Il concorrente ha già partecipato al reality show di canale 5, più di vent’anni fa, alla seconda edizione. Lo ricordiamo tutti per le sue intemperanze e per aver quasi distrutto il confessionale perchè non c’erano le sigarette. Ora ha smesso di fumare, e non ha più l’irruenza della gioventù. L’ex gieffino Filippo Nardi esce dalla porta del confessionale e in un freeze viene accolto dalle VIP della Casa. Ecco il Video Mediaset del suo ingresso in Casa.

continua a leggere sul sito di riferimento